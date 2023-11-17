Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Milli maçta sinirden deliye döndü

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. hafta maçlarında flaş bir olay gerçekleşti.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. hafta maçlarında flaş bir olay gerçekleşti.
Güney Amerika'nın sert futbolu bu maçta da kendini gösterirken, mücadelenin 19. dakikasında ipler koptu.
Bir pozisyon sonrasında Uruguay'ın savunma oyuncusu Olivera ile Arjantin'in ortsa saha oyuncusu De Paul birbirine girdi.
Kavgaya Lionel Messi ile Mac Allister da dahil oldu.
Mücadelenin kalan süresinde sertlik devam ederken Uruguay, Arjantin karşısında skoru 2-0'a getirdi ve maçı kazandı.