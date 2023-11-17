Haberler Futbol Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Milli maçta sinirden deliye döndü

Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Milli maçta sinirden deliye döndü

Arjantin'in, Uruguay'ı konuk ettiği Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde kazanan taraf 2-0'lık skorla misafir takım Uruguay oldu. Bu mücadelede yaşananlar ise gündeme oturdu. Karşılaşmada bir hayli tansiyon yükselirken yaşanan kavgaya dünya yıldızı Lionel Messi'de karıştı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:34
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Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Milli maçta sinirden deliye döndü

Bir pozisyon sonrasında Uruguay'ın savunma oyuncusu Olivera ile Arjantin'in ortsa saha oyuncusu De Paul birbirine girdi.

Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Milli maçta sinirden deliye döndü

Kavgaya Lionel Messi ile Mac Allister da dahil oldu.

Lionel Messi'yi hiç böyle görmediniz! Milli maçta sinirden deliye döndü

De Paul'e destek için Olivera'nın üzerine yürüyen Messi, dirseğiyle rakibine müdahalede bulunurken kırmızı kartın eşiğinden döndü.

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