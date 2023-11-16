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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '16 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 07:31 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Gürcistan İskoçya

20:00 Güney Kıbrıs - İspanya

20:00 Estonya - Avusturya

20:00 Azerbaycan - İsveç

20:00 Bulgaristan - Macaristan

22:45 Karadağ - Litvanya

22:45 Slovakya - İzlanda

22:45 Lüksemburg - Bosna-Hersek

22:45 Lihtenştayn - Portekiz

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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