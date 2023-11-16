BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Gürcistan İskoçya
20:00 Güney Kıbrıs - İspanya
20:00 Güney Kıbrıs - İspanya
20:00 Estonya - Avusturya
20:00 Azerbaycan - İsveç
20:00 Azerbaycan - İsveç
20:00 Bulgaristan - Macaristan
22:45 Karadağ - Litvanya
22:45 Karadağ - Litvanya
22:45 Slovakya - İzlanda
22:45 Lüksemburg - Bosna-Hersek 22:45 Lihtenştayn - Portekiz
22:45 Lüksemburg - Bosna-Hersek
22:45 Lihtenştayn - Portekiz
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