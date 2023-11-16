BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Gürcistan İskoçya 20:00 Güney Kıbrıs - İspanya

20:00 Estonya - Avusturya 20:00 Azerbaycan - İsveç

20:00 Bulgaristan - Macaristan 22:45 Karadağ - Litvanya

22:45 Slovakya - İzlanda 22:45 Lüksemburg - Bosna-Hersek 22:45 Lihtenştayn - Portekiz

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