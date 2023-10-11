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FAROE ADALARI POLONYA maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E Grubu'nda Faroe Adaları ile Polonya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 14:10
FAROE ADALARI POLONYA maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman?

Faroe Adaları - Polonya canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Faroe Adaları ile Polonya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Faroe Adaları ile Polonya arasındaki karşılaşmanın bilgilerini merak ediyor. İşte Faroe Adaları - Polonya maçına dair tüm detaylar...

FAROE ADALARI - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Polonya maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

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