FAROE ADALARI POLONYA maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman?

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EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Faroe Adaları ile Polonya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Faroe Adaları ile Polonya arasındaki karşılaşmanın bilgilerini merak ediyor. İşte Faroe Adaları - Polonya maçına dair tüm detaylar...

FAROE ADALARI - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Polonya maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.