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Blackburn Rovers 1 - 4 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 9. haftasında Leicester City, deplasmanda Blackburn Rovers'ı 4-1 mağlup etti. Leicester'da 19 dakika süre alan Yunus Akgün maçı bir asistle tamamladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 16:03
Blackburn Rovers 1 - 4 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 9. haftasında Blackburn Rovers ile Leicester City kozlarını paylaştı.

Ewood Park'taki mücadeleyi konuk takım Leicester City 4-1 kazandı.

Leicester'ın golleri 4. dakikada Faes, 28. dakikada Vardy, 82'de Iheanacho ve 88'de Dewsbury-Hall'den geldi. Blackburn'ün tek sayısını ise 8. dakikada Szmodics kaydetti.

Leicester City'de maça yedek kulübesinde başlayan Yunus Akgün, 71. dakikada oyuna girdi ve Dewsbury-Hall'ün attığı golün asistini yaptı.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkartan Leicester City, liderliğe yükseldi. Blackburn ise 10 puanda kaldı.

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