Blackburn Rovers 1 - 4 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 9. haftasında Blackburn Rovers ile Leicester City kozlarını paylaştı.
Ewood Park'taki mücadeleyi konuk takım Leicester City 4-1 kazandı.
Leicester'ın golleri 4. dakikada Faes, 28. dakikada Vardy, 82'de Iheanacho ve 88'de Dewsbury-Hall'den geldi. Blackburn'ün tek sayısını ise 8. dakikada Szmodics kaydetti.
Leicester City'de maça yedek kulübesinde başlayan Yunus Akgün, 71. dakikada oyuna girdi ve Dewsbury-Hall'ün attığı golün asistini yaptı.
Bu galibiyetle puanını 24'e çıkartan Leicester City, liderliğe yükseldi. Blackburn ise 10 puanda kaldı.