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İtalyan Yıldızın yeni adresi belli oldu!

Bundesliga temsilcisi Union Berlin, İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 12:31 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 12:41
İtalyan Yıldızın yeni adresi belli oldu!

Bundesliga temsilcisi Union Berlin, İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Almanya Bundesliga takımı Union Berlin, Juventus'un 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonucci imza töreninde yaptığı açıklamada "Kariyerimde ilk kez yurtdışına çıkmak benim için özel bir şey. Union'da en üst seviyede oynamaya devam etme ve zorlu üç müsabakadaki tecrübemle takımıma destek olma fırsatım var. Kariyerimdeki bu yeni istasyonu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Union Berlin Genel Müdürü Oliver Ruhnert ise Bonucci'nin transferi için "Leonardo'nun transferiyle çok tecrübeli bir oyuncuyla sözleşme imzalamış olduk. Uzun yıllar boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda kalitesini kanıtlamış bir isim. Onun zihniyeti ve esnekliğiyle savunmadaki seçeneklerimizi genişleteceğine ve çıtayı yeniden yükselteceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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