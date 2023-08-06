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Arsenal - Manchester City maçı canlı izle | Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Arsenal ve Manchester City, Community Shield maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 13:55
Arsenal - Manchester City maçı canlı izle | Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Arsenal ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Manchester City 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabaka Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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