Haberler Futbol Norveç U21 - Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Norveç U21 - Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Norveç U21 ile Fransa U21 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç U21 - Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 11:00
Norveç U21 - Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Norveç U21 - Fransa U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Norveç U21 ile Fransa U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç U21 - Fransa U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ U21 - FRANSA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç U21 - Fransa U21 maçı 25 Haziran Pazar günü saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

NORVEÇ FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yarış programı belli oldu! 97. Gazi koşusu ne zaman 2023, ana yarış saat kaçta başlayacak?
1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz'den haber var! Bakın neler yaşamış...
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsviçre U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta?
İngiltere U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
97. Gazi Koşusu canlı izle 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City ve Atletico'nun takibindeki Efe'nin piyasa değeri arttı! City ve Atletico'nun takibindeki Efe'nin piyasa değeri arttı! 10:46
Pınar Karşıyaka'dan McCollum açıklaması! Pınar Karşıyaka'dan McCollum açıklaması! 10:32
Yönetimden 17 milyon euro'luk ödeme! Torrent... Yönetimden 17 milyon euro'luk ödeme! Torrent... 10:23
Norveç U21 - Fransa U21 maçı saat kaçta? Norveç U21 - Fransa U21 maçı saat kaçta? 10:13
İsviçre U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta? İsviçre U21 - İtalya U21 maçı saat kaçta? 10:09
G.Saraylı yıldızdan F.Bahçe'ye ret! G.Saraylı yıldızdan F.Bahçe'ye ret! 09:49
Daha Eski
İngiltere U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? İngiltere U21 - İsrail U21 maçı saat kaçta? 09:44
Çekya U21 - Almanya U21 maçı saat kaçta? Çekya U21 - Almanya U21 maçı saat kaçta? 09:40
Alternatifi bulundu! Kiralama teklifi... Alternatifi bulundu! Kiralama teklifi... 08:54
G.Saray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor! G.Saray ve Milan o yıldızı paylaşamıyor! 07:52
F.Bahçe'den flaş karar! Sözleşme feshi... F.Bahçe'den flaş karar! Sözleşme feshi... 07:32
Filenin Efeleri finalde! Filenin Efeleri finalde! 23:43