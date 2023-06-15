Haberler Futbol İspanya 2 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 2 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya, İtalya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. İtalya'da Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo 90 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 23:40
İspanya 2 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıkacak ikinci takımın belli olacağı maçta İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın De Grolsch Veste stadyumunda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında İspanya öne geçen taraf oldu. İspanya'nın golünü Yeremi Pino kaydetti.

11. dakikada İtalya penaltı kazandı. Atışı kullanan Ciro Immobile, topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

Gök mavililer 21. dakikada Davide Frattesi ile öne geçti, ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda oldukça etkili olan İspanya, aradığı golü 88. dakikada buldu. Joselu, takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, bu sonuçla finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

İtalya'da Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Zaniolo 90 dakika sahada kaldı.

DİĞER
Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!
22 yıl evli kalmışlardı! Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın kim çıktı! Aldatmak’ın Güzide’si meğer kızıyla aynı dizide...
Kuntz'tan Arda Güler sözleri!
Başkan açıkladı! "Umut Nayir'in yeni takımı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı!
Sürpriz! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi...
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak?
15 Haziran 2023 İstanbul barajlarında son durum
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 22:09
A. Efes seriyi 2-0'a getirdi! A. Efes seriyi 2-0'a getirdi! 22:01
Şanlıurfaspor TFF 1. Lig'de! Şanlıurfaspor TFF 1. Lig'de! 20:58
Medvedev, çim kort sezonuna yenilgiyle başladı Medvedev, çim kort sezonuna yenilgiyle başladı 20:33
Amatörler 5. kez Ali Düşmez dedi Amatörler 5. kez Ali Düşmez dedi 20:32
Milliler Letonya maçına hazır! Milliler Letonya maçına hazır! 20:30
Daha Eski
Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı! Messi kariyerinin en hızlı golünü Avustralya'ya attı! 20:12
Umut Nayir: Bu forma altında şahsi mesele önemli değil! Umut Nayir: Bu forma altında şahsi mesele önemli değil! 20:04
Sivasspor'da Otyakmaz yeniden aday! Sivasspor'da Otyakmaz yeniden aday! 19:39
F.Bahçe yıldız ismin bonservisini aldı! F.Bahçe yıldız ismin bonservisini aldı! 19:24
VakıfBank İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı VakıfBank İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı 18:30
Kuntz'tan Arda Güler sözleri! Kuntz'tan Arda Güler sözleri! 18:27