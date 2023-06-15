İspanya 2 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıkacak ikinci takımın belli olacağı maçta İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın De Grolsch Veste stadyumunda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında İspanya öne geçen taraf oldu. İspanya'nın golünü Yeremi Pino kaydetti.

11. dakikada İtalya penaltı kazandı. Atışı kullanan Ciro Immobile, topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

Gök mavililer 21. dakikada Davide Frattesi ile öne geçti, ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda oldukça etkili olan İspanya, aradığı golü 88. dakikada buldu. Joselu, takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, bu sonuçla finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

İtalya'da Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Zaniolo 90 dakika sahada kaldı.