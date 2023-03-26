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İngiltere Ukrayna: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri C Grubu ikinci maçında İngiltere ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi İngiltere 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 22:17
İngiltere Ukrayna: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri C Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Ukrayna kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Harry Kane ve 40'ta Bukayo Saka kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Ukrayna ise ilk maçından puansız ayrıldı.

İngiltere grubun 3. maçında 16 Haziran Cuma Günü Malta deplasmanında sahne alacak. Ukrayna ise 2. maçta yine aynı tarihte Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşılaşacak.

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