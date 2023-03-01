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Radamel Falcao'dan sürpriz transfer kararı! Yeni takımı...

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao kariyeri hakkında flaş karar aldı. İspanya'da futbol hayatını sürdüren yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdular. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 11:09
Radamel Falcao'dan sürpriz transfer kararı! Yeni takımı...

Cimbom'dan sonra İspanya'ya dönen yıldız oyuncu Rayo Vallecano forması giymişti.

Radamel Falcao'dan sürpriz transfer kararı! Yeni takımı...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu için flaş iddia ortaya atıldı.

Radamel Falcao'dan sürpriz transfer kararı! Yeni takımı...

İspanyol gazetesi olan Marca'nın yaptığı habere Malezya temsilcisi Johor Darul Ta'zim, Falcao'yla ilgileniyor.

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