Radamel Falcao'dan sürpriz transfer kararı! Yeni takımı...

Tarihin en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Tarihin en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edilen Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Ülkemizden de yolu geçen Kolombiyalı oyuncu kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea gibi dev kulüplerde forma giydi.
Galatasaray forması da giyen El Tigre oynadığı 43 maçta 20 gol, 3 asist yaptı.
Cimbom'dan sonra İspanya'ya dönen yıldız oyuncu Rayo Vallecano forması giymişti.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu için flaş iddia ortaya atıldı.
Kulüpler ve Falcao ile görüşmeler sonucunda, yıldız futbolcunun yeni adresi belli olacak.