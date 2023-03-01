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Ayoub El Kaabi Al-Sadd ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Hatayspor forması giyen Ayoub El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu. Faslı golcü , Katar Ligi ekibi Al-Sadd ile anlaşmaya vardı. Al-Sadd, 29 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 15:44 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:03
Ayoub El Kaabi Al-Sadd ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Hatayspor ile sözleşmesini fesheden Faslı futbolcu Ayoub El Kaabi, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu.

Deprem felaketi sonrası şehirdeki yıkımlar nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da birçok futbolcu takımdan ayrılırken, Faslı futbolcu Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesinin feshedildiği de dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.

29 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. Başarılı futbolcu, Katar ekibi Al-Sadd ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Al-Sadd, golcü oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

2021-2022 sezonu başında Hatayspor'a transfer olan El Kaabi, 53 lig maçında 26 gole imza attı.

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