Haberler Futbol MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu!

MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu istifası sonrası yeni başkan belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Lale Orta oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 19:43 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:06
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu istifası sonrası yeni başkan belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Lale Orta oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Başkan:Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler: Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz."

DİĞER
Son dakika haberi: Dünya devinden Galatasaray'a geliyor! Kaan Ayhan sonrası bir bomba daha...
Berfu Yenenler duştan çıkarken bornozuyla video çekti! Eser Yenenler’in eşi göndermeli paylaşımıyla çok konuşuldu! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre...
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Brighton - Liverpool maçı saat kaçta?
MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oluyor
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! 20:48
İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık 20:24
N. United, Anthony Gordon'u transfer etti N. United, Anthony Gordon'u transfer etti 20:20
Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" 20:19
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... 20:16
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... 20:12
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! 20:06
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! 19:54
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! 19:43
Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! 19:26
G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! 19:19
Juventus'a Monza şoku! Juventus'a Monza şoku! 19:07