Haberler Futbol Southampton 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Southampton 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Southampton'a konuk olan Manchester City sahadan 2-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Southampton'a turu getiren golleri 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 01:23
Southampton 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi.

Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.

Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı.

Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.

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