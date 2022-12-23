Andre Onana Kamerun Milli Takımı'nı bıraktı

Kamerun Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Andre Onana, milli formadan emekli olduğunu açıkladı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na katılan Kamerun Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Onana, Sırbistan ile oynadıkları maç öncesi teknik direktör Rigobert Song'la sorun yaşamıştı.
Disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Onana ise kampı terk etmişti. 26 yaşındaki file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.
❤️🇨🇲 pic.twitter.com/yclau0Kf4M— Andre Onana (@AndreyOnana) December 23, 2022