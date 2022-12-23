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Andre Onana Kamerun Milli Takımı'nı bıraktı

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda oynadıkları Sırbistan maçı öncesi teknik direktörüyle sorun yaşayan ve kamptan ayrılan Andre Onana, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 14:10
Andre Onana Kamerun Milli Takımı'nı bıraktı

Kamerun Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Andre Onana, milli formadan emekli olduğunu açıkladı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na katılan Kamerun Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Onana, Sırbistan ile oynadıkları maç öncesi teknik direktör Rigobert Song'la sorun yaşamıştı.

Disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Onana ise kampı terk etmişti. 26 yaşındaki file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

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