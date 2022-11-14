Haberler Futbol Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

Manchester United ile ipleri kopan Cristiano Ronaldo'ya altyapısında yetiştiği Sporting Lizbon sahip çıktı. İşte Portekiz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim'in o açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 19:33
Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması!

Manchester United ile ipleri kopan Cristiano Ronaldo'ya altyapısında yetiştiği Sporting Lizbon sahip çıktı.

Amorim, "Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından ihanete uğradığını söyledi. Sporting'in kapıları ona açık mı?" şeklinde gelen soruya, "Bu soru bana binlerce kez soruldu. Sporting'te herkes onu sever, söylenecek çok fazla bir şey yok" diye cevap verdi.

Amorim ayrıca, Ronaldo için, "Geleceğine kendisi karar verecek. Buna nasıl baktığımı söylemeyeceğim. Yaz aylarında işlerin benim istediğim gibi gitmediği açık. Bir kulüp, bir yapı var. Ronaldo, Manchester United'ın oyuncusu" diye konuştu.

Sporting altyapısından yetişen Ronaldo, 2003'te Manchester United'a transfer olarak kulüpten ayrılmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yıldız ismin biletini kesti! Yeni transfer devre arası gönderiliyor
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından son anda kurtulan Doğan Kılıç o anları anlattı: Eşim yoğun bakımda aramızda 2 metre vardı
F.Bahçe'de flaş Pedro kararı!
Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Scolari'den flaş kariyer kararı!
Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum
2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
MEHİR NEDİR?
2023 trafik cezaları ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk Tosun'dan flaş Valerien Ismael sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Valerien Ismael sözleri! 19:46
Erling Haaland'a sürpriz transfer teklifi! Erling Haaland'a sürpriz transfer teklifi! 19:42
Beşiktaş 9 gün izin yapacak! Beşiktaş 9 gün izin yapacak! 19:37
Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi! Manchester United'da Cristiano Ronaldo incelemesi! 19:33
Beşiktaş'ta divan tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta divan tarihi belli oldu! 19:28
TFF Fair-Play Ödülleri sahiplerini buldu! TFF Fair-Play Ödülleri sahiplerini buldu! 19:27
Daha Eski
Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! Sporting'ten Cristiano Ronaldo açıklaması! 19:24
A Milli Takım'ın İskoçya mesaisi başladı! A Milli Takım'ın İskoçya mesaisi başladı! 19:15
Samet Akaydın: Milli takım en büyük hayalimdi Samet Akaydın: Milli takım en büyük hayalimdi 18:18
Salih Özcan: Gurur duyuyorum! Salih Özcan: Gurur duyuyorum! 18:05
Cenk Tosun: Milli formayı çok özledim Cenk Tosun: Milli formayı çok özledim 17:56
TFF açıkladı! Milli oyuncu aday kadrodan çıkarıldı TFF açıkladı! Milli oyuncu aday kadrodan çıkarıldı 16:02