Haberler Futbol Mircea Lucescu teknik direktörlüğü bırakıyor!

Mircea Lucescu teknik direktörlüğü bırakıyor!

Beşiktaş Galatasaray ve A Milli Takım'ı çalıştıran Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu vedaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının yakın arkadaşı Constantin Angelache, Rumen teknik adamın teknik direktörlük kariyerine son vereceğini ifade etti. İşte detaylar....

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 15:53
Mircea Lucescu teknik direktörlüğü bırakıyor!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ile Galatasaray'ı çalıştıran ve önemli başarılar elde eden Mircea Lucescu'yla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

LUCESCU'DAN EMEKLİLİK KARARI

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Rus basınından derlediği habere göre, Dinamo Kiev'de bu sezon sık sık eleştirilerin hedef noktası haline gelen tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda kariyerini sonlandıracağı ifade edildi.

YAKIN ARKADAŞI AÇIKLADI

Tecrübeli antrenörün yakın arkadaşı ve Dinamo Bükreş'in eski başkanı Constantin Angelache, konuyla ilgili olarak, "Bence Mircea Lucescu iyi gidiyor.

Dinamo Kiev elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Yabancı oyuncular takımdan ayrıldı ve sadece genç Ukraynalı futbolcularla kaldılar.

Luce bana bu yılın son yılı olabileceğini, yeterince yaşadığını ve kendine bakması, dinlenmesi ve huzur bulması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.


BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de olduğu B Grubu'nda 1 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Savaşın devam ettiği Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev, 10 maçta topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor.


DİĞER
Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...
e-Devlet'e yeni bir hizmet daha! Yarından itibaren başlıyor
F.Bahçe'ye Emre Mor'dan kötü haber!
Icardi'nin performansı dünya basınında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Morutan attı Pisa berabere kaldı
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Maç Günü
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
POMEM başvuru tarihleri, şartları ve ücreti nedir?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sırbistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? Sırbistan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? 16:18
Mircea Lucescu'dan flaş karar! Sezon sonu... Mircea Lucescu'dan flaş karar! Sezon sonu... 15:53
Bandırmaspor'dan altın değerinde 3 puan Bandırmaspor'dan altın değerinde 3 puan 15:38
Samsunspor hata yapmadı! Samsunspor hata yapmadı! 15:34
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:23
Falcao G.Saray'a karşı! İşte o tarih Falcao G.Saray'a karşı! İşte o tarih 15:03
Daha Eski
Monaco - Marsilya maçı saat kaçta? Monaco - Marsilya maçı saat kaçta? 14:52
Strasbourg - Lorient maçı saat kaçta? Strasbourg - Lorient maçı saat kaçta? 14:48
Eski F.Bahçeli yıldız kariyerini noktaladı! Eski F.Bahçeli yıldız kariyerini noktaladı! 14:44
Brest - Troyes maçı saat kaçta? Brest - Troyes maçı saat kaçta? 14:44
Montpellier - Reims maçı saat kaçta? Montpellier - Reims maçı saat kaçta? 14:34
Lille - Angers maçı saat kaçta? Lille - Angers maçı saat kaçta? 14:31