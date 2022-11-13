Mircea Lucescu teknik direktörlüğü bırakıyor!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ile Galatasaray'ı çalıştıran ve önemli başarılar elde eden Mircea Lucescu'yla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

LUCESCU'DAN EMEKLİLİK KARARI

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Rus basınından derlediği habere göre, Dinamo Kiev'de bu sezon sık sık eleştirilerin hedef noktası haline gelen tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda kariyerini sonlandıracağı ifade edildi.

YAKIN ARKADAŞI AÇIKLADI

Tecrübeli antrenörün yakın arkadaşı ve Dinamo Bükreş'in eski başkanı Constantin Angelache, konuyla ilgili olarak, "Bence Mircea Lucescu iyi gidiyor.

Dinamo Kiev elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Yabancı oyuncular takımdan ayrıldı ve sadece genç Ukraynalı futbolcularla kaldılar.

Luce bana bu yılın son yılı olabileceğini, yeterince yaşadığını ve kendine bakması, dinlenmesi ve huzur bulması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.



BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de olduğu B Grubu'nda 1 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Savaşın devam ettiği Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev, 10 maçta topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor.



