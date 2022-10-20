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GAZİANTEP SARIYER MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gaziantep - Sarıyer maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Gaziantep ile Sarıyer, Gaziantep Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Sarıyer maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 11:00
GAZİANTEP SARIYER MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gaziantep - Sarıyer maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Gaziantep - Sarıyer karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Sarıyer maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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GAZİANTEP SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep - Sarıyer maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GAZİANTEP SARIYER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK

ASpor CANLI YAYIN

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