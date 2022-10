İngiltere İngiltere Championship'in 14. haftasında Hull City - Birmingham maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Maç öncesi görevliler, kale direklerinin normalden 5 santim uzun olduğunu tespit etti.

Bu kararla beraber mücadele, gerekli düzenlemelerin sonrasında devam edeceği ifade edildi.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big 🥅



They are currently being sawed 2 inches smaller 🤣 pic.twitter.com/fMMoQOdoyE