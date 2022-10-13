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Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Sezon başında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Milli Futbolcu Rıdvan Yılmaz hakkında, İskoç eski futbolcu Alan Hutton konuştu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 17:22
Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

İskoç eski futbolcu Alan Hutton, Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz için konuştu.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Hutton, Rıdvan'ın Rangers'taki durumunu garip olarak değerlendirdi.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Hutton, milli futbolcunun kiralık gitme seçeneğini düşünebileceğini söyledi.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Bence Rangers, onu transfer etmek için çok para yatırdı ve alışması da biraz uzun sürdü" dedi.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Hutton, 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki dönemde daha fazla forma giymesini beklediğini söylerken şu sözleri sarf etti;

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

"Önümüzdeki haftalarda onu daha çok göreceğiz, çok fazla maç var.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Kendini göstermesi için bir fırsat var." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Barisic'in oynamaya devam etmesi durumunda, Rıdvan'ın kiralık seçeneceğini değerlendirebileceğini söyleyen İskoç eski oyuncu,

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

"İşler aynı şekilde devam eder ve Barisic oynamaya devam ederse, Rıdvan kiralık gitme seçeneğini değerlendirebilir.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Ama aklımda bir şey bana Rangers'ın bu parayı ödedikten sonra onu takımda kullanmayı deneyeceğini söylüyor.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Umarım önümüzdeki haftalarda Rıdvan'dan biraz daha fazlasını görürüz ve değerini Rangers'a kanıtlayabilir" yorumunu yaptı.

Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

Rangers'ın, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, İskoç temsilcisinde 4 maçta süre aldı. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist yaptı.

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