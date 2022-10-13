Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması! "Kiralık gidebilir"

İskoç eski futbolcu Alan Hutton, Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz için konuştu.
İskoç eski futbolcu Alan Hutton, Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz için konuştu.
Hutton, Rıdvan'ın Rangers'taki durumunu garip olarak değerlendirdi.
Hutton, milli futbolcunun kiralık gitme seçeneğini düşünebileceğini söyledi.
Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz için İskoçya'dan bir açıklama geldi.
Futbol kariyerinde 2002-2008 yılları arasında Rangers forması giyen İskoç eski futbolcu Alan Hutton, Rıdvan Yılmaz'ın kulüpteki durumunu değerlendirdi.
Hutton, "Rıdvan Yılmaz'ın durumu garip.
Bence Rangers, onu transfer etmek için çok para yatırdı ve alışması da biraz uzun sürdü" dedi.
Hutton, 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki dönemde daha fazla forma giymesini beklediğini söylerken şu sözleri sarf etti;
"Önümüzdeki haftalarda onu daha çok göreceğiz, çok fazla maç var.
Kendini göstermesi için bir fırsat var." ifadelerini kullandı.
Barisic'in oynamaya devam etmesi durumunda, Rıdvan'ın kiralık seçeneceğini değerlendirebileceğini söyleyen İskoç eski oyuncu,
"İşler aynı şekilde devam eder ve Barisic oynamaya devam ederse, Rıdvan kiralık gitme seçeneğini değerlendirebilir.
Ama aklımda bir şey bana Rangers'ın bu parayı ödedikten sonra onu takımda kullanmayı deneyeceğini söylüyor.
Umarım önümüzdeki haftalarda Rıdvan'dan biraz daha fazlasını görürüz ve değerini Rangers'a kanıtlayabilir" yorumunu yaptı.
Rangers'ın, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, İskoç temsilcisinde 4 maçta süre aldı. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist yaptı.