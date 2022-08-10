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Çilek geldi!

Samsunspor uzun süredir arayışta olduğu "Çilek golcü" transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikmeri ekibi Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Çilek geldi!

Samsunspor uzun süredir arayışta olduğu "Çilek golcü" transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikmeri ekibi Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilya, Tayland ve Japonya'da top koşturan Tanque, çıkışını ise Portekiz'de yaptı. Paços Ferreira'da 110 maçta 38 gol ve 5 asistle oynadı. Samsunpor ayrıca Hacettepe forması giyen forvet Sarp Ekinci'ye 3 yıllık imza attırdı. 20 yaşındaki oyuncu, sezonun 17'nci transferi oldu.

PLAY-OFF DEĞİŞTİ

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değişti. 2. Lig'de üç tur sonunda her iki gruptan birer takım play-off final müsabakasına yükselecek. 3. Lig'de ise sezonu 2. bitiren takımlar finalde olacak.

ALT LİGLERDEN HABERLER

- Boluspor, Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı. Geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

- Göztepe, Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da İzmir'e getirdi. 24 yaşındaki ve 1.93 boyundaki oyuncu bir süre takımla idmanlara çıkacak.

- Kocaelispor, Göztepe'den sol kanat Beykan Şimşek (27) ve Serik forması giyen sol bek Mehmet Sak (32) ile anlaşmaya vardı.

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