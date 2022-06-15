Macar istilası!

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta gol sağanağı vardı... Wembley'de oynanan maçta İngiltere'yi Roland Sallai (2), Zsolt Nagy ve Daniel Gazdag'ın golleriyle hezimete uğratan Macaristan, liderlik koltuğunu Almanya'dan aldı.
UluslarA Ligi 3. Grup'ta gol sağanağı vardı... Wembley'de oynanan maçta İngiltere'yi Roland Sallai (2), Zsolt Nagy ve Daniel Gazdag'ın golleriyle hezimete uğratan Macaristan, liderlik koltuğunu Almanya'dan aldı: 4-0. Hiç galibiyet alamayan İngiltere, grubun dibine demir attı.Aynı grupta haftaya zirvede giren Almanya da, sahasında İtalya'ya gol yağdırdı: 5-2. Kimmich, İlkay (pen.), Müller ve Werner'in (2) golleriyle İtalya'yı sahadan silen panzerler, yine de koltuğu Macaristan'a kaptırdı. Gecenin diğer sonuçları şöyle: A LİGİ 4. GRUP: Hollanda-Galler: 3-2, Polonya-Belçika: 0-1, B LİGİ 1. GRUP: Ermenistan-İskoçya: 1-4, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1, 3. GRUP: Romanya-Karadağ: 0-3, Bosna Hersek- Finlandiya: 3-2, D LİGİ 1. GRUP: Moldova- Andorra: 2-1, Liechtenstein-Letonya: 0-2.