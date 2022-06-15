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Macar istilası!

Uluslar A Ligi 3. Grup'ta gol sağanağı vardı... Wembley'de oynanan maçta İngiltere'yi Roland Sallai (2), Zsolt Nagy ve Daniel Gazdag'ın golleriyle hezimete uğratan Macaristan, liderlik koltuğunu Almanya'dan aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Macar istilası!
Uluslar A Ligi 3. Grup'ta gol sağanağı vardı... Wembley'de oynanan maçta İngiltere'yi Roland Sallai (2), Zsolt Nagy ve Daniel Gazdag'ın golleriyle hezimete uğratan Macaristan, liderlik koltuğunu Almanya'dan aldı: 4-0. Hiç galibiyet alamayan İngiltere, grubun dibine demir attı.Aynı grupta haftaya zirvede giren Almanya da, sahasında İtalya'ya gol yağdırdı: 5-2. Kimmich, İlkay (pen.), Müller ve Werner'in (2) golleriyle İtalya'yı sahadan silen panzerler, yine de koltuğu Macaristan'a kaptırdı. Gecenin diğer sonuçları şöyle: A LİGİ 4. GRUP: Hollanda-Galler: 3-2, Polonya-Belçika: 0-1, B LİGİ 1. GRUP: Ermenistan-İskoçya: 1-4, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1, 3. GRUP: Romanya-Karadağ: 0-3, Bosna Hersek- Finlandiya: 3-2, D LİGİ 1. GRUP: Moldova- Andorra: 2-1, Liechtenstein-Letonya: 0-2.
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