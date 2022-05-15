Haberler Futbol SON DAKİKA: Belçika’da şampiyon Club Brugge! Royal Antwerp Clup Brugge: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

SON DAKİKA: Belçika’da şampiyon Club Brugge! Royal Antwerp Clup Brugge: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Belçika'da şampiyon belli oldu. Club Brugge, sahasında Royal Antwerp'i konuk etti. Club Brugge, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Club Brugge, maçın ardından Belçika'da şampiyonluğunu resmen ilan etti. İştede detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:01 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:13
SON DAKİKA: Belçika’da şampiyon Club Brugge! Royal Antwerp Clup Brugge: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Belçika Ligi şampiyonluk grubunda Club Brugge, sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Club Brugge, karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelede Royal Antwerp, 19. dakikada Michael Frey'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Club Brugge, 49. dakikada Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Henry ve 66. dakikada Sargis Adamyan'ın golleriyle sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, bir maçı fazla olmasına rağmen, en yakın takipçisi US Gilloise ile puan farkını 8'e yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti. Antwerp ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Club Brugge, Mechelen ile karşılaşacak. Royal Antwerp, bu kez Cercle Brugge'yi ağırlayacak..

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