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Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Portekiz-Türkiye maçı sonrası bunu paylaştı!

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 mağlup eden Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo mücadele sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'ye saygı duyduklarını belirten Ronaldo, henüz hiçbir şey elde etmediklerini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 11:30
Son dakika spor haberleri: Cristiano Ronaldo Portekiz-Türkiye maçı sonrası bunu paylaştı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, rakibine 3-1 mağlup olarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Bu sonuçla play-off finaline yükselen Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, mücadele sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ronaldo, paylaşımında "Büyük hedefimiz olan 2022 Dünya Kupası yolunda ilk adım atıldı, hiçbir şey kazanılmadı, hiçbir şey elde edilmedi. Rakibe saygı duyarak, her zaman yeteneklerimize inanarak ciddi ve odaklanmış bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Haydi Portekiz, Katar'a" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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