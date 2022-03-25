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Norveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Norveç ile Slovakya hazırlık maçında iki takım karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Norveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Norveç - Slovakya karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 09:38
⚽Norveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Norveç - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Elemeleri sürerken Norveç ile Slovakya ise hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sorgulanmaya devam ederken birçok kişinin arama motorunda araştırdığı "Norveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı haberimizde...

NORVEÇ İLE SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

👉Norveç- Slovakya maçı 25 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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