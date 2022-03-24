Haberler Futbol Avustralya Japonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Avustralya Japonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Tüm kıtalarda 2022 Dünya Kupası elemeleri heyecanı sürüyor... Asya elemelerinde Avustralya sahasında Japonya'yı ağırlayacak. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Avustralya Japonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:00
Avustralya Japonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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2022 Dünya Kupası Asya elemelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. B grubunda 15 puanla 3. sırada yer alan Avustralya ANZ Stadı'nda 18 puanla 2. sırada bulunan Japonya'yı konuk edecek. Misafir takımda Galatasaray'ın eski futbolcusu Nagatomo'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte zorlu karşılaşmaya dair merak edilenler...

📺AVUSTRALYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avustralya'nın sahasında Japonya'yı konuk edeceği maç bugün TSİ 12.10'da başlayacak. Kritik karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌AVUSTRALYA-JAPONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Avustralya: Ryan; Karacic, Degenek, Sainsbury, Grant; Genreau, Jeggo, Hrustic; Boyle, Mabil, Maclaren

🔸Japonya: Gonda; Nagatomo, Taniguchi, Yoshida, Yamane; Morita, Endo, Tanaka; Ito, Minamino, Hatate

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