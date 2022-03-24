Avustralya Japonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Avustralya-Japonya maçını takip etmek için tıklayın!

2022 Dünya Kupası Asya elemelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor. B grubunda 15 puanla 3. sırada yer alan Avustralya ANZ Stadı'nda 18 puanla 2. sırada bulunan Japonya'yı konuk edecek. Misafir takımda Galatasaray'ın eski futbolcusu Nagatomo'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte zorlu karşılaşmaya dair merak edilenler...

📺AVUSTRALYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avustralya'nın sahasında Japonya'yı konuk edeceği maç bugün TSİ 12.10'da başlayacak. Kritik karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📌AVUSTRALYA-JAPONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Avustralya: Ryan; Karacic, Degenek, Sainsbury, Grant; Genreau, Jeggo, Hrustic; Boyle, Mabil, Maclaren

🔸Japonya: Gonda; Nagatomo, Taniguchi, Yoshida, Yamane; Morita, Endo, Tanaka; Ito, Minamino, Hatate