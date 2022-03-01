📺Nice Versailles maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Nice-Versailles maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Kupası yarı finalinde Nice, sahasında Versailles'ı ağırlayacak. Versailles yarı finalde Ligue 1'de mücadele etmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. Bu eşleşmenin galibi, Nantes-Monaco eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak. Ev sahibi takımda Jordan Amavi ve Youcef Atal'ın sakatlıkları bulunuyor. Dante ile Justin Kluivert ise cezalı... Konuk takım maça tam kadro çıkacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

🔎NICE-VERSAILLES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice'in sahasında Versailles'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝NICE-VERSAILLES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nice: Marcin Bulka; Jordan Lotomba, Flavius Daniliuc, Pablo Rosario, Melvin Bard; Morgan Schneiderlin, Khephren Thuram, Mario Lemina, Amine Gouiri; Andy Delort, Kasper Dolberg

Versailles: Dan Delaunay; Waly Diouf, Gustave Akueson, Mael de Gevigney; Makan Traore, Melvyn Vieira, Inza Diarrassouba, Kevin Ba; Diego Michel, Christopher Ibayi, Bissourou Toure