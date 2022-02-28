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Son dakika spor haberleri: Andriy Shevchenko'dan barış çağrısı

İtalya Serie A ekibi Milan'ın efsane futbolcularından olan ve şu anda teknik direktörlük yapan Andriy Shevchenko, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bir paylaşım yaparak, "Ukrayna'daki savaşı durdurun" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:06
Son dakika spor haberleri: Andriy Shevchenko'dan barış çağrısı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı. Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, "Ukrayna'daki savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir" şeklinde ifade kullanmıştı.

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