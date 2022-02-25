Aktüel haberler (25.02.2022)

MORATA BARÇA'YA GELMEK İSTEMİYOR

Barcelona'nın hocası Xavi'nin takımında görmek istediği Alvaro Morata'dan ilginç bir açıklama geldi. İspanyol forvet "Bana kalsa kariyerimi Juventus'ta bitirmek isterim. Burayı çok seviyorum ancak futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz" diye konuştu. Morata'yı Barcelona'nın haricinde Arsenal de kadrosunda görmek istiyor.

LIVERPOOL CITY'İ SIKIŞTIRIYOR

Premier Lig'de Manchester City açık puan farkıyla öndeydi. Ancak Liverpool 6 galibiyet üst üste aldı. Bu müthiş serisiyle de City ile puan farkını her hafta azaltmaya başladı. Sonunda 3 puana kadar düştü. Kırmızıların hocası Jürgen Klopp "City harika bir takım. Onlarla baş etmek kolay olmayacak ancak biz bunun üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.

CONTE ŞAŞIRTTI: BENİ KOVUN

Tottenham'a büyük umutlarla gelen Antonio Conte hiç mutlu değil. İtalyan çalıştırıcı "Son 5 maçta 4 defa kaybettik. Bu tablo benim için tam bir hayal kırıklığı. Yöneticiler benim hakkımda bir değerlendirme yapmalı. Belki de doğru kişi ben değilim" ifadelerini kullandı. Conte'nin bu açık açık "Beni kovun" demeci üzerine yöneticilerin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

LACAZETTE AYRILABİLİR

Arsenal'de Aubameyang'ın Barcelona'ya gitmesinin ardından Lacazette'in daha fazla şans bulması bekleniyordu. Ancak Fransız yıldız bir türlü üst seviyeye çıkamadı. Premier Lig ekibi de kontratında son 6 ayına giren Lacazette ile şu aşamada sözleşme yenileme görüşmeleri yapmama kararı aldı. Sezon sonunda durumu değerlendirilecek.

AŞI OLANI OYNATMAM!

Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, koronavirüs aşılarının oyuncuların performansını düşürdüğünü iddia etti. İlginç çıkışlarıyla tanınan Becali "Güleceksiniz ama aşı olanlar güçlerini kaybediyor. Bu bilimsel bir gerçek. Bu haftadan itibaren herhangi bir futbolcum aşı olursa onun takıma girmesine izin vermeyeceğim" diye konuştu.