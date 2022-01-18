Luis Campos kimdir? Kaç yaşında, çalıştırdığı takımlar hangileri? Kariyeri ve bilinmeyenler...

Galatasaray kulübü sportif direktörlük görevi için dünyaca ünlü Portekizli isim Luis Campos ile görüşüyor.

Daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev alan 57 yaşındaki başarılı isim ile imza aşamasına gelindiği iddia ediliyor.

Beu gelişmelerin ardından tecrübeli isimle ilgili arama motorlarında araştırmalar sıklaştırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran isimle ilgili işte detaylar...

LUIS CAMPOS KİMDİR?

6 Eylül 1964 yılında Portekiz'in Esposende şehrinde dünyaya geldi.

Campos, 27 yaşında Leiria ile Portekiz'in alt liglerinde koçluk yapmaya başladı ve birkaç amatör takımı ve sonunda Portekiz Primeira Liga'da profesyonel takımları yönetti. Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun FC Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Campos, Mourinho yönetiminde Real Madrid CF için keşif ve taktik analisti oldu.

Campos, 2013'ten 2016'ya kadar AS Monaco FC'de sportif direktör olarak adını duyurdu. Radamel Falcao, Joao Moutinho, James Rodriguez, Lemar, Benjamin Mendy Fabinho, Anthony Martial, Ricardo Carvalho, Dimitar Berbatov, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko isimleri keşfetti. 2017 yılında Lille'in sportif direktörü oldu.

18 Aralık 2020'de Campos, Lille'den ayrıldı.

TAKIMLARA MİLYONLAR KAZANDIRDI

Monaco'da göreve başladığı dönemde Bernardo Silva'yı 15.7 milyon Euro, Bakayoko'yu da 8 milyon Euro'ya kadroya katan Campos, bu iki oyuncunun satışından Fransa kulübüne 90 milyon Euro kazandırdı.

Monaco'dan ayrıldıktan sonra Lille'de sportif direktör olarak görev alan Luis Campos; Nicolas Pepe, Malcuit ve Thiago Mendes'i toplam 28 milyon Euro karşılığında transfer etti. Lille bu 3 oyuncudan 2 sezon sonra 114 milyon Euro gelir elde etti. Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı Lille'in kadrosuna katarak şampiyonlukta kritik rol alan Campos takımdan sezon ortasında ayrılmış olsa da oluşturduğu yapı, tarihi başarıya imza attı.

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'yi profesyonel yapan ve genç oyuncunun Monaco'dan 145 milyon Euro bedelle PSG'ye transferiyle büyük ün kazanan Luis Campos, 2018 yılında Mbappe'nin Real Madrid forması giyebileceğini söylemişti.

KAPI'YI AYARTAN İSİM

Tecrübe teknik adam, Mustafa Kapı ve Luis Campos'a büyük tepki göstermişti. Şimdi yönetimde bazı isimlerin Campos için "Gelecekte çok daha değer kazanabilecek bir oyuncumuzu bizden bedavaya kaçıran bir şahsın sportif direktör olarak atanması çok manidar olur. Fatih hocamız o dönemde bu adamı kara listeye almıştı" şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.