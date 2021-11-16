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Galler Belçika maçı CANLI | Galler Belçika maçı izle

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Galler ve Belçika karşı karşıya geliyor. Grupta Belçika, 19 puanla lider durumda ve Dünya Kupası'nda gitmeyi garantiledi. Galler ise 14 puanda bulunuyor. Galler'in, Belçika karşısında mutlak galibiyet elde etmesi gerekiyor. Grupta play-off için Galler ve Çekya yarışıyor. Çekya, 11 puanda bulunuyor. Galler - Belçika maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:44
Galler Belçika maçı CANLI | Galler Belçika maçı izle

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Galler, evinde Belçika'yı konuk ediyor. Mücadele, Galler adına hayati önem taşıyor. Ev sahibi Galler, play-offa rahatça gitmek için maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Galler - Belçika maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



Belçika ve Galler daha önce 2021 Mart ayında karşı karşıya gelmiş ve mücadele, Belçika'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

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