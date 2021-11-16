Galler Belçika maçı CANLI | Galler Belçika maçı izle

2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Galler, evinde Belçika'yı konuk ediyor. Mücadele, Galler adına hayati önem taşıyor. Ev sahibi Galler, play-offa rahatça gitmek için maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Galler - Belçika maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...







Belçika ve Galler daha önce 2021 Mart ayında karşı karşıya gelmiş ve mücadele, Belçika'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.