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Norveç - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Letonya kozlarını paylaşacak. MMaç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:50
Norveç - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Norveç ile Letonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Norveç - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - LETONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Letonya maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'te oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NORVEÇ - LETONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Norveç: Nyland; Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling; Odegaard, Midtsjo, Thorsby; Hauge, Thorstvedt, Elyounoussi

Letonya: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Kamess, Uldrikis, Ciganiks; Gutkovskis

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