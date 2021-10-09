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Norveçli Thorstvedt'ten gol sevinci açıklaması! Tepki çekmişti...

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Norveç maçı sonrası kalemize golü gönderen Thorstvedt açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu yaptığı konuşmada, sevincin yanlış anlaşıldığını ifade etti. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 15:15
Norveçli Thorstvedt'ten gol sevinci açıklaması! Tepki çekmişti...

Türkiye-Norveç milli maçında attığı gol sonrası tribünlere hareket yapan Norveçli Thorstvedt yanlış anlaşıldığı açıkladı.

Karşılaşmada Norveç'e beraberliği getiren golü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, "Hayır, normal bir kutlama yaptık. Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi. İyi işler başaracağımıza inanıyorum" dedi.

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