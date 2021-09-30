Stoke City West Bromwich Albion maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Championship'te lider West Bromwich Albion, deplasmanda Stoke City'nin konuğu olacak. Ev sahibi takımın 18 puanı, konuk ekibin ise maç öncesi 22 puanı bulunuyor.
STOKE CITY-WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Stoke City: Josef Bursik; Ben Wilmot, Harry Souttar, Leo Ostigard; Josh Tymon, Mario Vranic, Alfie Doughty, Romaine Sawyers; Tom Ince, Nick Powell; Jacob Brown
West Bromwich: Sam Johnstone; Conor Townsend, Kyle Bartley, Semi Ajayi; Adam Reach, Alex Mowatt, Jake Livermore, Darnell Furlong; Callum Robinson, Matt Phillips, Karlan Grant
STOKE CITY-WEST BROMWICH ALBION MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stoke City'nin sahasında West Bromwich Albion'ı konuk edeceği maç yarın TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
SAKAT VE EKSİKLER
Stoke City: Joe Allen, Morgan Fox
West Bromwich: Dara O'Shea, Matthew Clarke, Rayhaan Tulloch, Kenneth Zohore