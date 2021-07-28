Avrupa Şampiyonası genç yıldızların takipçisini artırdı

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda top koşturan futbolcular arasında sosyal medyada en çok takipçi kazanan beş ismi araştırdı. Şampiyonadan önce 15 bin takipçisi olan ve 90 bin yeni takipçi kazanan Mikkel Damsgaard, takipçisini yüzde 605 artışla en çok yükselten isim oldu. İkinci sırada yer alan Joakim Maehle ise takipçi sayısını yüzde 198 artırarak 36 binden 107 bine çıkardı. Üçüncü sıradaki Belçikalı Jeremy Doku da 74 bin olan takipçisini 199 bine yükseltti.

DANİMARKALILAR İLK İKİDE

Futbolseverleri bir ay boyunca ekran başına kilitleyen Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Gök Mavililer, 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olurken, şampiyona birçok genç ve yetenekli futbolcunun da ismini duyurmasını sağladı. KPMG Football Benckmark ekibi de turnuva boyunca şampiyonluk için mücadele eden futbolcuların sosyal medyada gördüğü ilgiyi araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal medyada takipçisini en çok yükselten beş futbolcunun ilk ikisi, yarı finale kadar yükselerek büyük başarı gösteren Danimarka'dan geldi. Kırmızı-Beyaz Dinamitler'in attığı iki golle fark yaratan oyuncusu Mike Damsgaard yüzde 605 artış yakalayarak turnuvadan önce sosyal medyada 15 bin olan takipçi sayısını 105 bine yükseltti. Bir diğer Danimarkalı Joakim Maehle de yüzde 198 artışla 100 bin takipçinin üzerine çıkarak ikinci sırada yer aldı. Danimarkalı sağ bekin 36 bin olan takipçi sayısı bir ayda 107 bin oldu.

MESUT ÖZİL LİSTE BAŞI

Türkiye'de spor kulüpleri instagram hesabını etkin şekilde kullanıyor. Sporcular da aynı şekilde sosyal medya için özel destek bile alıyor. Türkiye'de en çok takipçiye sahip futbolcu sarı lacivertli takıma bu yılın başında transfer olan Mesut Özil oldu. 26 milyon takipçiye sahip Mesut Özel spor girişiminin de kurucuları arasında yer alıyor. Mesut Özil'i diğerlerinden ayıran en önemli fark ise tüm dünyadan takipçilerinin de olması.

KELVIN PHILLIPS BİR MİLYONU GEÇTİ

Yüzde 168 artışla üçüncü sırada yer alan Belçikalı Jeremy Doku ise 74 bin olan takipçisini 199 bine çıkardı. Doku'nun ardından Almanya Milli Takım futbolcusu Robin Gosens, 74 bin olan takipçisini 383 bine, finalde İtalya'ya yenilerek büyük hüsran yaşayan İngiltere'nin orta sahası Kelvin Phillips ise 572 binden 1 milyon 182 bine yükseltti. Bu yükselen rakamlar finallerin genç futbolcuların vitrine çıkması için önemli fırsat olduğunu gösteriyor.

"BÜYÜK ORGANİZASYONLAR BİR VİTRİNDİR''

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Avrupa Futbol Şampiyonası gibi dev organizasyonlar genç ve yetenekli futbolcular için bir vitrin… Sahada verdikleri mücadeleyle kendini gösteren ve fark yaratan futbolculara ilgi kulüplerle, teknik kadrolarla sınırlı kalmıyor. Hatırı sayılır bir hayran kitlesi de kazanmış oluyorlar. Üstelik Euro 2020'nin pandemi önlemleri nedeniyle eski yıllardaki kadar coşkulu geçemediğini de göz önünde bulundurursak sahaya gidemeyen pek çok futbolsever desteklerini sosyal medyada göstermiş oldu diyebiliriz. Futbolcuların sahada elde ettiği başarılar sosyal medyaya da etki ediyor. Bu artışın oynadıkları kulübe de büyük katkı sağladı da bir gerçek'' dedi.