Gözler Messi'de

DÜNYA futbolunun kalbi şu sıralarda EURO 2020 ile Copa America'da atsa da bugünden itibaren bambaşka bir heyecan yaşanacak. Çünkü Lionel Messi, 1 Temmuz itibarıyla Barcelona'nın oyuncusu değil. Katalan deviyle kontratı sona eren 34 yaşındaki oyuncunun kararı herkesin en çok merak ettiği konu. Messi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılma kararını açıklamıştı. Ancak kontratındaki prosedürlere takılınca 'mecburen' 1 yıl daha Barça forması giymişti. Şimdi artık bu zorunluluğu bulunmuyor.

LİONEL Messi evi Barcelona'da kalacak mı yoksa bir Avrupa devine mi transfer olacak bu sorunun cevabı Arjantinli yıldızda. Messi geçen yaz olduğu kadar büyük bir ayrılık hissi uyandırmıyor. Ancak Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile birlikte forma giymekten zevk aldığı Neymar'lı PSG aportta bekliyor. Barcelona, Arjantinli vatandaşı Agüero'yu alarak Messi'nin takımda kalma ihtimalini yükseltmişti. Kakarı merak konusu.