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Son dakika spor haberleri: Arjantinli yıldız futbolu bıraktı

tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran , Juniors'ta futbola veda etti. Kariyerinde , ve gibi dünya devlerinde de forma giyen Tevez yaptığı açıklamada artık futbola konsantre olmakta zihnen zorlandığını belirterek bırakma zamanının geldiğini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 01:43
Son dakika spor haberleri: Arjantinli yıldız Carlos Tevez futbolu bıraktı

Juniors altyapısından yetişen ve , ve gibi dünya devlerinde de forma giyen 37 yaşındaki yaptığı açıklamada, "Boca'dan ayrıldım. Bugün resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Zihinsel olarak odaklanmakta son zamanlarda çok zorlandım. Üç ay sonra birden kalkıp futbola dönmek istediğimi söyleyebilirim ancak bu Boca formasıyla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak bir sorun yaşamadığını ancak zihinsel olarak yorgun olduğunu belirten ve futbola geri dönmesi halinde Boca forması giymeyeceğini söyleyen 37 yaşındaki efsanesi, ''Boca'dan ayrıldım, resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Son günlerde zihinsel olarak odaklanmakta zorluk yaşıyorum. Kim bilir, üç ay içinde, bir sabah uyanıp tekrar futbol oynamak isteyebilirim ancak bu, formasıyla olmayacak" dedi.

Tevez kariyerinde sırasıyla , , Manchester united, West Ham, Manchester City, Juventus, formalarını giymiş, macerasının ardından 2018'de yeniden Boca Juniors'a geri dönmüştü.

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