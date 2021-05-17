Alt liglerden haberler (16.05.2021)

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı bugün oynanacak Altay-İstanbulspor maçıyla başlayacak. 20.00'deki mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak. Rövanş, 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Diğer yarı final maçında ise yarın Altınordu ile Samsun karşılaşacak.

KIRŞEHİR YARI FİNALDE

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup play-off çeyrek final mücadelesinde Kırşehir Belediyespor, Kırklarelispor ile kendi evinde golsüz berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. Yeşil-beyazlılar, ilk karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek avantaj sahibi olmuştu.

SAMSUN İZMİR'DE

Sezonu averajla 3. sırada bitiren Samsunspor Altınordu ile oynayacağı play-off ilk maçı için İzmir'e gitti. Bugün İzmir'de antrenman yapacak kırmızı-beyazlılar, yarın 18.00'de play-off'ta ilk maçına çıkacak. Ağrıları yoğunlaşan ve tedbir amaçlı kafilede yer almayan İlyas Kubilay Yavuz'un rövanşa yetişmesi bekleniyor.

ALTINORDU HAZIR

TFF 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında yarın Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, planını belirledi. Son haftada Balıkesirspor'u 5-0 mağlup ettikleri kadroyu bozmayacak Eroğlu, rövanş maçı öncesi iç saha avantajını iyi değerlendirmek istiyor. Altınordu'du eksik oyuncu yok.

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-Süper Lig'e veda eden Denizlispor'un hocası Ali Tandoğan, "Sözleşmem bitiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim" ifadesiyle kontrat için açık kapı bıraktı.

-Karşıyaka'nın kongresi, yasakların uzamasıyla 1 Haziran sonrasına kaldı. Yönetim kongre kararı almazsa, seçim için imza kampanyası başlatılacak.

-Bursaspor, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili kınama mesajı yayımladı: "İsrail saldırılarının kısa sürede sona ermesini diliyor, bölgeye kalıcı barışın gelmesini temenni ediyoruz."

-MİSLİ.COM 3. Lig play-off yarı final ilk maçında İskenderun'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor'un Teknik Direktörü Enver Ataçocuğu, "Bu takımın 2. Lig'e çıkacağına yürekten inanıyoruz" dedi.