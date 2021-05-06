25 bin taraftar!

UEFA, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftarın alınacağını duyurdu. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'da yapılacak karşılaşmada maske ve mesafe kuralları geçerli olacak. Finalist takımların her birine 4'er bin bilet verileceği de açıklandı. Dev final heyecanla bekleniyor.
CENGİZ DÖNECEK
Mourinho'nun Roma'nın başına geçmesiyle Cengiz Ünder'in de İtalyan kulübüne geri döneceği iddia edildi. İtalyan basını, Mourinho'nun Cengiz'i çok beğendiğini ve Leicester'a kiralanan yıldız futbolcunun geri dönmesini istediğini yazdı.