Alt liglerden haberler (29.03.2021)

ÖZBEY RESMEN BAŞKAN

Akhisar Yönetim Kurulu'nun imza yetkisi ile 6 aydır Akhisarspor'u yöneten Evren Özbey, yapılan olağan üstü kongrede 263 üyenin oyunu alarak resmen başkan oldu. Akhisarspor'da 3 adayın yarışacağı kongrede İlhan Tetiker, adaylıktan çekilerek Evren Özbey'e destek verirken, İsmail Hocaoğlu'da üye olmadığı için tesislere alınmadı. Divan başkanlığına Mimar Yılmaz Atabarut seçildi.

TİMSAH AVANTAJ ARIYOR

Play-off mücadelesi veren Bursaspor, kalan 7 maçının 4'ünü kendisinden üst basamakta yer alan takımlarla oynayacak. Yeşil-beyazlılar, Altay, Samsunspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü karşısında alacağı puanlarla zorlu fikstürü avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor. Timsah geride kalan 3 maçta ise Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

SAMSUN'A PSİKOLOJİK EĞİTİM

Samsun'da başlatılan performans gelişimine yönelik çalışmaların ilki dün yapıldı. Doç. Dr. İlhan Adiloğullar ve İletişi Eğitmeni Burak Uçar tarafından gerçekleştirilen eğitimle kritik maçlara daha iyi hazırlanma amaçlanıyor.

MENEMEN EVİNDE KAYIP

Menemen, bu sezon iç sahada en az puan alan 4 takımdan biri oldu. Sadece 3 kez kazanan İzmir ekibi, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Böylece Eskişehir, Ankara ve Bolu'nun ardından en az puan toplayan ekip oldu..

KISA KISA...



Beyaz Grup'ta 17 puan farkla lider olan Manisa FK, en yakın rakibi Hekimoğlu'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 1 Nisan Perşembe günü kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.



Adana Demir'de sakatlığı geçen Pa Dibba, takımla birlikte ısınma çalışmalarına katıldı. Ardından kondisyoner eşliğinde bireysel çalışan Gambiyalı forvetin, sağlık ekibinin raporuna göre bugün idmanın tamamına katılması bekleniyor.



Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 24. haftadan ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Karadeniz temsilcisi puanını 30'a Sancaktepe de 23'e yükseltmeyi başardı.