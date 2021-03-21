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Son dakika spor haberleri: sahada baygınlık geçirdi!

'ın eski golcüsü , takımı Al-Hilal'in ile oynadığı maçta baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Fransız golcü, daha sonra ayağa kalkarak yeniden oyuna dahil oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 09:17
Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis sahada baygınlık geçirdi!

'da Al-Hilal Riyad ile karşı karşıya geldiği maçta baygınlık geçirdi.

Fransız golcü, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı baygınlık sonrası bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri 'e hemen müdahale ederken, daha sonra ayağa kalkan yıldız futbolcu, oyuna kaldığı yerden devam etti.

GALATASARAY'DA DA BAYILMIŞTI
denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, daha önce de maç sırasında birçok kez bayılmıştı. forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçiren Gomis, futbolseverleri korkutmuştu.

İşte o an:

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