Alt liglerden haberler (26.02.2021)

-Samsun'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 4 maçı kayıpsız geçerlerse mart sonu gelmeden Süper Lig hedeflerinin gerçekleşebileceğini söyledi. Kırmızı-beyazlılar, K.Gücü, Adana Demir, Altınordu ve Giresun'la oynayacak.

-Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, yarın deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Sözeri, "Hedeflerimizde sapma yok, sezon sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

-Akhisarspor'da son olarak İstanbulspor yenilgisi sonrası Mesut Dilsöz ile yollar ayrıldı. Akhisar ile 11 maça çıkan Dilsöz, 2 galibiyet, 9 yenilgi almıştı. Yeşil-siyahlılar ligde, 19 puanla 16. sırada düşme hattında yer alıyor.

-PFDK, Samsun maçında kırmızı gören İstanbulspor takımından Rroca'ya 1 maç men verdi, takım görevlisi Ömer Sarıailoğlu'na da toplamda 30 maç men kesti. Tuzla idarecisi Mehmet Gönülaçar'a da 150 gün hak mahrumiyeti verildi.