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Alt liglerden haberler (26.02.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:06 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (26.02.2021)

-Samsun'da teknik direktör , 4 maçı kayıpsız geçerlerse mart sonu gelmeden hedeflerinin gerçekleşebileceğini söyledi. Kırmızı-beyazlılar, K.Gücü, , ve 'la oynayacak.

-'un teknik direktörü , yarın deplasmanda oynayacakları maçına 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Sözeri, "Hedeflerimizde sapma yok, sezon sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

-'da son olarak yenilgisi sonrası ile yollar ayrıldı. ile 11 maça çıkan Dilsöz, 2 galibiyet, 9 yenilgi almıştı. Yeşil-siyahlılar ligde, 19 puanla 16. sırada düşme hattında yer alıyor.

-PFDK, Samsun maçında kırmızı gören İstanbulspor takımından Rroca'ya 1 maç men verdi, takım görevlisi 'na da toplamda 30 maç men kesti. Tuzla idarecisi 'a da 150 gün hak mahrumiyeti verildi.

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