Herkesi denetliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon başlayan ve hala yürürlükte olan 'Takım Harcama Limitleri' hakkında açıklama yaptı. Önceki gün Beşiktaş'ın yaptığı, "Tüm kulüplerin limitler ölçüsünde transfer yaptığına inanmak istiyoruz" mesajına yanıt veren TFF, kuralların her takıma eşit uygulandığını ifade etti. TFF, "Kulüplerimizin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmalarını sağlamak amacıyla 2019-2020 sezonu itibariyle, tüm kulüplerimizin isteği ve desteğiyle başlattığımız Takım Harcama Limitleri uygulaması titiz bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

HER TAKIMA AYNI YÖNTEM VE SİSTEM

TFF, kulüplerin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esaslarının Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlendiğini söylerken, bunun kontrolünün ve denetiminin Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, "Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

BU AÇIKLAMALARIN KATKISI YOKTUR

TFF, "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır. Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir" diyerek Beşiktaş kulübüne de cevap vermiş oldu.

12 SAATTE 950 BIN TWEET

Beşiktaşlı taraftarlar, kulüplerinden gelen limit açıklaması üzerine 12 saat gibi bir sürede 950 binden fazla #UefaTurkishFootballCheckOver etiketi bulunduran gönderim yaptı. Fenerbahçeli Mesut Özil'in maaşının soru işareti oluşturduğu belirtildi. Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.2 milyon TL karşılığında gönderilen Erencan Yardımcı transferine de tepki gösterildi. Siyah-beyazlılar, 12 saat içinde 950 binden fazla #UefaTurkishFootballCheckOver etiketiyle gönderim paylaşarak bir rekora doğru gitti.

BEŞIKTAŞ NE DEMIŞTI?

Beşiktaş Kulübü, önceki gün resmi internet sitesinden, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevi, kurullarınca belirlenmiş olan ilke ve kurallara göre kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin federasyonun belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. TFF de dün buna yanıt verdi.

YAPTIRIMLAR NELER?

Kulüplere limit aşımı sonrası ihlalin ağırlığına göre yaptırımlar uygulanıyor. Yüzde 5 aşılırsa ihtar, yüzde 6-10 arası kadro sınırlaması, yüzde 11-15 arası transfer yasağı, yüzde 16-20 arası 1 puan silme, yüzde 21-25 arası 2 puan silme ve yüzde 26 üstü aşılırsa 3 puan silme + transfer yasağı + kadro sınırlaması + para cezası veriliyor.

288 MİLYON LİRA HARCANDI

TFF, 21 Süper Lig kulübünün ocak ayı transfer döneminde toplam 288 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon liradır. Kulüp başına ortalama 13.7 milyon TL transfer harcaması yapılmıştır" denildi.

EN PAHALISI İRFAN OLDU

Ocak ayında bonservisine en çok para ödenen futbolcu, 7 milyon euro ile İrfan Can oldu. F.Bahçe toplamda 9.41 milyon euro harcadı. G.Saray 5 futbolcuyu kadroya katarken 3 kiralık isim için 2.81 milyon euro'luk ödeme yaptı. Beşiktaş, Cenk Tosun için 380 bin euro verdi. Trabzonspor ise Bakasetas ve Berat için 5.5 milyon euro harcadı.