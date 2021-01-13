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'nda River Plate'i eleyerek finale yükseldi

Güney Amerika futbolunun en prestijli turnuvalarından olan 'nda ilk finalist, River Plate'e 2-0 kaybetmesine rağmen ilk maçını 3-0 kazanan oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:04
Libertadores Kupası'nda Palmeiras River Plate'i eleyerek finale yükseldi

yarı final mücadelesinin ikinci maçında, ilk maçı 3-0 kazanan Brezilya ekibi , rövanşta Arjantin temsilcisi River Plate'e sahasında 2-0 kaybetmesine rağmen finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında, Brezilya'nın şehrindeki 'nda Palmeiras ile River Plate karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısının 28. dakikasında River Plate, 'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, 44. dakikada 'nin golüyle River Plate farkı ikiye çıkardı.

Maçın ikinci yarısının 52. dakikasında River Plate oyuncusu 'in sol kanattan gelişen atakta bulduğu gol, VAR Hakemi 'nun uyarısıyla önceki pozisyonda 'in ofsayta düştüğü gerekçesiyle iptal edildi.

Palmeiras'ın oyuncusu 'un, maçın 74. dakikasında River Plate forveti 'e yaptığı müdahaleye penaltı kararı veren Uruguaylı hakem , VAR hakeminin uyarısıyla, penaltı kullanılmadan önce kararı iptal etti.

Maç, 2-0 deplasman takımı River Plate'in üstünlüğüyle sona erdi. Arjantin'de 5 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı 3 farkla kaybeden River Plate'in bu galibiyeti, adını finale yazdırmaya yetmedi ve Brezilyalı ekip Palmeiras, Libertadores Kupası ilk finalisti oldu.

Libertadores Kupası diğer yarı final mücadelesi ikinci maçı 13 Ocak'ta Arjantinli Boca Juniors ekibiyle Brezilyalı FC Santos arasında, FC Santos'un sahası Vila Belmiro'da oynanacak. İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı.



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