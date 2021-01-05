Haberler Futbol Tottenham 2-0 Brentford | MAÇ SONUCU

2-0 | MAÇ SONUCU

dakika haberi | 'in şampiyonluk adaylarından , 'nda yarı final maçında ile karşılaştı. 'nun öğrencileri Sissoko ve Son'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Tottenham, - eşleşmesini geçen tarafla 25 Nisan'da 'nda finalde karşılaşacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:01
Tottenham 2-0 Brentford | MAÇ SONUCU

'nda , konuk ettiği 'u 2-0 yenerek turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kupanın yarı finalinde, bu sezon ligde zirve mücadelesi veren Tottenham, turnuvada ilk kez 4 takım arasına kalan ekiplerinden Brentford ile karşılaştı.

'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Moussa Sissoko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 70. dakikada Heung-Min Son'un ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu şekilde tamamlandı.

Bu sonuçla Tottenham, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Brentford'da , 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tottenham, - eşleşmesini geçen tarafla 25 Nisan'da 'nda finalde karşılaşacak.

SON DAKİKA