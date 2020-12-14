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Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti

Fransız Lequipe'de yer alan habere göre dünyaca ünlü teknik direktör , Paris'te bir hastanede ameliyat olmasının ardından evine taburcu oldu ve burada hayata gözlerini yumdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:40
Ünlü teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti

Lequipe'de yer alan habere göre 73 yaşındaki Houllier, Paris'teki bir hastanede aort ameliyatı oldu ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. 'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız adamı oldu.

Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve "Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.

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