17 yaşındaki Ansu Fati İspanya tarihine geçti! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Rekora doymuyor! 17'lik yıldız tarihe geçti

17 yaşındaki tarihine geçti!

17 yaşındaki Ansu Fati İspanya tarihine geçti!

'nın 17 yaşındaki yıldızı , formasıyla tarihe geçti. Fati, ülkesinin ile oynadığı Uluslar Ligi maçında fileleri havalandırarak, İspanya tarihinde A milli seviyede gol atan en genç futbolcu oldu.

'nın dünya futboluna kazandırdığı yeni yıldızı , rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 17 yaşındaki futbolcu, ülkesi İspanya'nın Uluslar Ligi2nde oynadığı maçında fileleri havalandırarak İspanya formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

95 YILLIK REKORU TARİHE GÖMDÜ!
17 yaş 311 günlük, İspanya'nın 4-0 kazandığı maçta 3. golü filelere yolladı ve 95 yıllık rekoru tarihe gömdü. Daha önceki rekor, 1925 yılında henüz 18 yaşında filelerini havalandıran Juan Errazquin'e aitti.

DEVLER LİGİ, LA LIGA VE BARÇA'DA DA REKOR KIRMIŞTI
Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu, adına 'da gol atan en genç oyuncu ve La Liga tarihinde bir maçta en az iki gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibi olmuştu.

PENALTI DA KAZANDIRDI
Genç yıldız ayrıca Ukrayna maçında penaltı yaptırdı ve Ramos topu ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

  1. 07.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

17 yaşındaki Ansu Fati İspanya tarihine geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA