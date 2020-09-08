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08 Eylül 2020, Salı
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Genç futbolcu kansere yenik düştü

Genç futbolcu kansere yenik düştü

U-19 takımı oyuncularından yakalandığı amansız hastalığa karşı iki yıldır verdiği mücadeleyi kaybetti.

Ünyespor'un efsane oyuncularından ve kaptanlarından İbrahim Karayiğit ile İsmail Karayiğit'in yeğeni olan 18 yaşındaki genç futbolcu 19 Mayıs Üniversitesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyordu.Aynı hastanede genç yaşta hayata gözlerini yuman 'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben İlküvez merkez camide kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

sayfasından "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK" başlığı ile yapılan açıklamada "Üzüntümüzü tarif etmek mümkün değil.Mert Yaman'ımıza Allah'tan rahmet,kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 08.09.2020
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