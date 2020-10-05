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Yaz dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor? (5 Ekim 2020) Transfer gelişmeleri...

5 Ekim 2020 saat 18.00 itibarıyla transferde yaz dönemi sona eriyor... Başta Türk ekipleri olmak üzere dünyada birçok ekibin hangi futbolcu ya da futbolcuları edeceği merak ediliyor... Sporseverler de bu gelişmeleri takip etmek ve haberdar olmak için arama motorlarına takımları ile ilgili gelişmeleri araştırıyor... Transferde son gün gelişmeleri ve haberleri 'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:04
Yaz transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor? (5 Ekim 2020) Transfer gelişmeleri...

Takımlar yeni isimleri kadrolarına katarak açıklamaya devam ederken futbolseverler gönül verdikleri takımlardaki son gelişmeleri araştırıyor... 'de 4 Haziran'da başlayan döneminin ne zaman biteceği de sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2020-2021 ne zaman, saat kaçta bitiyor?

2020 - 2021 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini tespit etme şansı buldu. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'a kadar. Transferi açıklanan oyuncuların lisans işlemleri için verilen süre ise 5 Ekim saat 23.59.

Bu süre zarfında yaşanan tüm transfer gelişmelerini 'den takip edebilirsiniz...

Öte yandan ara transfer döneminin tarihleri ise henüz () tarafından duyurulmadı.

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