Yaz transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitiyor? (5 Ekim 2020) Transfer gelişmeleri...

Takımlar yeni isimleri kadrolarına katarak açıklamaya devam ederken futbolseverler gönül verdikleri takımlardaki son gelişmeleri araştırıyor... Süper Lig'de 4 Haziran'da başlayan transfer döneminin ne zaman biteceği de sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 2020-2021 transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor?

2020 - 2021 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini tespit etme şansı buldu. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'a kadar. Transferi açıklanan oyuncuların lisans işlemleri için verilen süre ise 5 Ekim saat 23.59.

Bu süre zarfında yaşanan tüm transfer gelişmelerini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Öte yandan ara transfer döneminin tarihleri ise henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulmadı.