Rus kaleci Igor Akinfeev'den Türkiye itirafı! "Oranın insanları..."
Rusya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın tecrübeli kalecisi Igor Akinfeev, Türkiye ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. 34 yaşındaki file bekçisi, kulüp televizyonunda verdiği röportajda, "En çılgın taraftarların olduğu stat hangisiydi?" sorusuna "Kesinlikle Türkiye. Oranın insanları gerçekten iliklerine kadar taraftar" cevabını verdi.
Rusya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın tecrübeli kalecisi Igor Akinfeev, en çılgın taraftarların Türkiye'de olduğunu söyledi.
CSKA TV'ye röportaj veren 34 yaşındaki file bekçisi, En çılgın taraftarların olduğu stat hangisiydi?" sorusuna "Kesinlikle Türkiye... Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Top bizim takımdayken ıslıktan hiçbir şey duyamıyorsun. Oranın insanları gerçekten iliklerine kadar taraftar." cevabını verdi.
- 06.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rus kaleci Igor Akinfeev'den Türkiye itirafı! "Oranın insanları..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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