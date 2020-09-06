Rus kaleci Igor Akinfeev'den Türkiye itirafı! "Oranın insanları..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Rus kaleci Igor Akinfeev'den itirafı! "Oranın insanları..."

Rus kaleci Igor Akinfeev'den Türkiye itirafı! "Oranın insanları..."

Rusya ve CSKA 'nın tecrübeli kalecisi Igor Akinfeev, ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. 34 yaşındaki file bekçisi, kulüp televizyonunda verdiği röportajda, "En çılgın taraftarların olduğu stat hangisiydi?" sorusuna "Kesinlikle Türkiye. Oranın insanları gerçekten iliklerine kadar taraftar" cevabını verdi.

Rusya ve CSKA 'nın tecrübeli kalecisi Igor Akinfeev, en çılgın taraftarların 'de olduğunu söyledi.

CSKA TV'ye röportaj veren 34 yaşındaki file bekçisi, En çılgın taraftarların olduğu stat hangisiydi?" sorusuna "Kesinlikle Türkiye... , fark etmez. Top bizim takımdayken ıslıktan hiçbir şey duyamıyorsun. Oranın insanları gerçekten iliklerine kadar taraftar." cevabını verdi.

  1. 06.09.2020
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