Rus kaleci Igor Akinfeev'den Türkiye itirafı! "Oranın insanları..."

Rusya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın tecrübeli kalecisi Igor Akinfeev, en çılgın taraftarların Türkiye'de olduğunu söyledi.

CSKA TV'ye röportaj veren 34 yaşındaki file bekçisi, En çılgın taraftarların olduğu stat hangisiydi?" sorusuna "Kesinlikle Türkiye... Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Top bizim takımdayken ıslıktan hiçbir şey duyamıyorsun. Oranın insanları gerçekten iliklerine kadar taraftar." cevabını verdi.