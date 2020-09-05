UEFA Uluslar Ligi'nde corona virüsü paniği! Maça çıkmayacaklar - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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'nde corona virüsü paniği! Maça çıkmayacaklar

UEFA Uluslar Ligi'nde corona virüsü paniği! Maça çıkmayacaklar

'nde Slovakya ile oynadığı mücadelenin ardından tenik ekiğteki bir personelde corona virüsüne rastlanan Çekya Milli Takımı, İskoçya ile oynayacakları maça çıkmayacaklarını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberleri

Corona virüsü (Covid-19) salgını futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Çekya Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alan bir personelde corona virüsü görüldüğü açıklanırken, bu kişiyle temas eden futbolcular Tomas Soucek ve Patrik Schick karantinaya alındı.

Çekya Futbol Federasyonu da konuya ilişkin bir açıklama yayınlarken, virüsün daha da yayılmasından endişe ettikleri için pazartesi günü İskoçya ile oynayacakları karşılaşmaya çıkmayacaklarını duyurdu. Ayrıca takımın Slovakya maçı sonrası tüm idmanlarının durdurulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Buna karşın İskoç cephesinden ise farklı bir çıkış geldi. İskoçya Furbol Federasyonu, Çekya'nın aldığı karara saygı duyduklarını ancak 'dan kendilerine henüz resmi bir yanıt gelmediğini bildirdi.

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  1. 05.09.2020
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