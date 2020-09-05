UEFA Uluslar Ligi'nde corona virüsü paniği! Maça çıkmayacaklar
UEFA Uluslar Ligi'nde Slovakya ile oynadığı mücadelenin ardından tenik ekiğteki bir personelde corona virüsüne rastlanan Çekya Milli Takımı, İskoçya ile oynayacakları maça çıkmayacaklarını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberleri
Corona virüsü (Covid-19) salgını futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Çekya Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alan bir personelde corona virüsü görüldüğü açıklanırken, bu kişiyle temas eden futbolcular Tomas Soucek ve Patrik Schick karantinaya alındı.
Çekya Futbol Federasyonu da konuya ilişkin bir açıklama yayınlarken, virüsün daha da yayılmasından endişe ettikleri için pazartesi günü İskoçya ile oynayacakları karşılaşmaya çıkmayacaklarını duyurdu. Ayrıca takımın Slovakya maçı sonrası tüm idmanlarının durdurulduğu bilgisi de paylaşıldı.
Buna karşın İskoç cephesinden ise farklı bir çıkış geldi. İskoçya Furbol Federasyonu, Çekya'nın aldığı karara saygı duyduklarını ancak UEFA'dan kendilerine henüz resmi bir yanıt gelmediğini bildirdi.
?? The national team will not play against Scotland on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) September 4, 2020
The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Uluslar Ligi'nde corona virüsü paniği! Maça çıkmayacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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