UEFA Uluslar Ligi'nde corona virüsü paniği! Maça çıkmayacaklar

Corona virüsü (Covid-19) salgını futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Çekya Milli Takımı'nın teknik ekibinde yer alan bir personelde corona virüsü görüldüğü açıklanırken, bu kişiyle temas eden futbolcular Tomas Soucek ve Patrik Schick karantinaya alındı.

Çekya Futbol Federasyonu da konuya ilişkin bir açıklama yayınlarken, virüsün daha da yayılmasından endişe ettikleri için pazartesi günü İskoçya ile oynayacakları karşılaşmaya çıkmayacaklarını duyurdu. Ayrıca takımın Slovakya maçı sonrası tüm idmanlarının durdurulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Buna karşın İskoç cephesinden ise farklı bir çıkış geldi. İskoçya Furbol Federasyonu, Çekya'nın aldığı karara saygı duyduklarını ancak UEFA'dan kendilerine henüz resmi bir yanıt gelmediğini bildirdi.

?? The national team will not play against Scotland on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.



The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.